Бывший топ-менеджер PDVSA признался в получении взяток от Газпромбанка, Perenco - источник

Бывший топ-менеджер венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA сообщил американским прокурорам, что получил взятки на сумму в несколько миллионов долларов от англо-французской нефтяной компании Perenco и российского Газпромбанка в обмен на преференции, сказал в четверг источник, знакомый с ситуацией.

Абраам Ортега, бывший финансовый управляющий PDVSA, получил взятки на общую сумму $5 миллионов от французской нефтяной компании и российского банка, сообщила в среду прокуратура Южного округа Флориды, не раскрыв названия фирмы и кредитного учреждения. Согласно сообщению Минюста, Ортега получил $3 миллиона в обмен на помощь французской компании и $2 миллиона от российского банка.

Прокуроры сообщили, что в обмен Ортега помогал компаниям получить “приоритетный статус” для предоставления кредитов совместным предприятиям, в которых они были партнерами PDVSA.

Perenco отказалась от комментариев. Газпромбанк и PDVSA не ответили на просьбу о комментарии.

По словам другого источника, дело связано с постоянными задержками PDVSA выплаты дивидендов зарубежным фирмам.

Perenco стремилась получить эти средства и вывести деньги из Венесуэлы, сказал источник. Компания договорилась о предоставлении кредита Petrowarao, своему совместному предприятию с PDVSA, но в рамках сделки должна была сначала получить просроченные дивидендные выплаты.

Perenco получила эти выплаты в конце 2013 года, сказал источник. В 2014 году Рафаэль Рамирес, занимавший тогда пост министра нефти Венесуэлы, объявил, что Perenco предоставит Petrowarao кредит на $420 миллионов для увеличения нефтедобычи СП в пять раз, до 24.000 баррелей в сутки.

Однако в итоге кредит, предоставленный фирмой, оказался гораздо меньше, сообщил источник.

Ортега сказал, что в общей сложности получил $17 миллионов в виде взяток в рамках схемы хищения. Деньги он прятал в США, Швейцарии и на Багамах, сообщили американские прокуроры.