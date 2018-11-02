Трамп угрожает применить силу против мигрантов на границе с Мексикой

Президент США Дональд Трамп пригрозил применять самые жесткие меры в отношении мигрантов на границе с Соединенными Штатами в случае насилия с их стороны.

Выступая в четверг, 1 ноября, в Вашингтоне, Трамп указал, что нелегалы из Центральной Америки, направляющиеся в сторону границы США, в Мексике забрасывали камнями местных полицейских, и пообещал не допустить подобных действий в отношении охраняющих американскую границу военных.

"Если они будут бросать камни в наших солдат, то те нанесут ответный удар", - заявил он. По словам Трампа, он распорядился, чтобы военнослужащие "рассматривали камни как ружья".

Между тем официальный представитель Пентагона отказался комментировать детали планируемого применения силы в отношении мигрантов. По его словам, военнослужащие являются "получившими подготовку профессионалами", имеющими право защищаться. Солдаты направлены на границу с целью обеспечения ее защиты и их задачей является добиваться соблюдения законодательных норм, добавил представитель Минобороны США.

Одновременно американский президент сообщил о готовящемся ужесточении законодательства о предоставлении убежища. Согласно плану Трампа, прошение о предоставлении убежища смогут подавать только мигранты, въехавшие в страну через официальные пограничные посты. Нелегалы, задержанные на границе при попытке ее незаконного пересечения, будут содержаться в палатках до окончания судебного разбирательства.

Подобные меры Трамп назвал "абсолютно легальными". "Мы будем останавливать этих людей на границе, это вторжение", - добавил он. Соответствующий указ Трамп пообещал подписать на будущей неделе.

В направлении США 13 октября направились около семи тысяч человек из Гватемалы, Гондураса и Сальвадора, большинство из них прибыли в Мексику нелегально. По оценке волонтерской организации Pueblo Sin Fronteras, часть из них позже вернулась на родину, еще около 1700 человек решили воспользоваться предложением Мексики и остались в стране.

1 ноября разрозненные группы мигрантов находились примерно в 1300 километрах от границы с США, некоторые из них перемещаются на автомобилях. По данным агентства, еще сотни мигрантов из Гондураса, в том числе женщины и дети, 29 октября на плотах переправились через реку Сучьяте и так пересекли границу Гватемалы с Мексикой в обход пограничного контроля. Ранее несколько тысяч человек попытались прорваться через границу в Мексику, что закончилось столкновениями с полицией и гибелью одного мигранта.

31 октября Дональд Трамп заявил, что готов отправить на границу с Мексикой до 15 тысяч военнослужащих.

К концу текущей недели туда прибудут 5200 вооруженных солдат. Их задача - оказание логистической помощи пограничникам. Задерживать мигрантов они не имеют права, отмечает агентство dpa.