Последнее обновление: 02.11.2018 14:19

Лекции в Имперском колледже Лондона будут читать голограммы

Имперский колледж Лондона вводит инновационный вид лекций - вести их будут преподаватели, которые будут появляться в аудитории в виде голограммы.

Колледж представил новую технологию широкой публике на специальном мероприятии и планирует стать первым высшим учебным заведением в мире, которое будет проводить подобные лекции на регулярной основе, сообщает Русская служба Би-би-си.

Пока колледж намерен ограничиться использованием необычной технологии в свое школе бизнеса, но в будущем планирует распространить ее и на другие свои подразделения.

"Альтернативой является использование программного обеспечения для видеоконференций, но мы считаем, что эти голограммы создают гораздо больший эффект присутствия", - сказал директор лаборатории, доктор Дэвид Лефевр.

По данным издания, подобная технология уже использовалась во время концертных выступлений, когда перед публикой появлялись голографические изображения умерших знаменитостей - Майкла Джексона и Элвиса Пресли.

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