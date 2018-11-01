Украина примет участие в командно-штабной фазе учений Trident Juncture-18

Украина не является членом НАТО, поэтому украинские офицеры примут участие в командно-штабной фазе учений "Trident Juncture-18" как представители страны-партнера. Об этом в среду, 31 октября заявил командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Джеймс Фогго в ходе телефонной пресс-конференции, которая проводилась «под запись» и расшифровку которой Укринформ получил от Медиахаба США-Европа в Брюсселе.

«Мы намерены перейти от учений в поле до фазы учений на командном пункте в Неаполе. Эти командные обучения подготовят нас к квалификации Сил реагирования НАТО в 2019 году. Поэтому у нас есть развернутый штаб и все вовлеченные компоненты для этих учений, которые продлятся 10 дней. Украина — часть этих учений, в которых примут участие штабные офицеры. Они сделают свой вклад и получат возможность все видеть и учиться с нами», - подчеркнул адмирал Фогго, отвечая на вопросы журналистов во время пресс-конференции.

Как сообщалось, в Норвегии с 25 октября по 7 ноября продолжаются крупнейшие после окончания холодной войны военные учения НАТО "Trident Juncture-2018".

В масштабных учениях принимают участие войска 29 стран-членов Альянса, а также представители Швеции, Финляндии, Украины, Грузии и Иордании. Всего в воздухе, на суше и на море будет задействовано около 50 тысяч личного состава. К Trident Juncture привлекли 65 кораблей, 250 военных самолетов и около 10 тысяч единиц техники.