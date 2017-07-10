В Черном море начинаются военные учения Sea Breeze-2017

Сегодня в Черном море начинаются совместные с НАТО военные учения Sea Breeze-2017.

Учения пройдут с 10 по 23 июля. Ожидается, что в них примут участие военные из 17 стран.

Как сообщалось ранее, 9 июля, в одесский порт для участия в предстоящих учениях Sea Breeze-2017 зашло сразу три турецких судна, в том числе подводная лодка.

В Практическую гавань зашел румынский корвет «Контр-адмирал Хория Мачеллариу».

Также в одесском аэропорту приземлились два борта стран НАТО. Так, американский C-130J Геркулес привез дюжину специалистов-водолазов, а венгерский C-17A Globemaster III доставил несколько десятков военнослужащих других специальностей и снаряжение для учений.

В учениях примут участие более 30 кораблей, катеров и судов обеспечения, более 25 самолетов и вертолетов, а также личный состав из 16 стран мира, включая Украину. Всего в учениях примут участие более 3000 человек.

Учения будут проходить 10-23 июня в северо-западной части Черного моря - Одесской и Николаевской областях.

Многонациональные военные учения «Си Бриз» проводятся в Украине с 1997 года при соорганизаторстве Украины и США.