НАТО и Украина начнут проводить совместные учения в Черном море 1 февраля

Военно-морские учения "Морской щит-2017" начнутся в среду 1 февраля при участии 7 стран-участниц НАТО и Украины, говорится в сообщении, опубликованном на сайте ВМС Румынии.

Отмечается, что в учениях примут участие порядка 2,8 тысячи военнослужащих из Румынии, Болгарии, Греции, Турции, США, Канады, Испании и Украины.

ВМС Румынии сообщают, что в рамках учений военные "будут осуществлять стандартные процедуры НАТО по борьбе с воздушными, подводными и надводными угрозами", учения пройдут в Черном море на площади порядка 80 тысяч квадратных километров.

В учениях примут участие 11 военных судов и 4 самолета Румынии, 6 самолетов и 5 военных судов других стран-участниц.