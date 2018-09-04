Последнее обновление: 04.09.2018 11:24

Украина начинает совместные маневры с НАТО

Украина в понедельник начала совместные военные учения с США и рядом других стран НАТО.

Ежегодные учения под названием "Rapid Trident" ("Быстрые трезубцы"), проходящие в деревне Старичи (Львовская область), продлятся до 15 сентября.

"Участники учений солидарны с Украиной, выступая за безопасность, суверенитет и территориальную целостность Украины", - сказала на церемонии открытия посол США в Украине Мэри Йованович.

В маневрах принимают участие около 2200 солдат из 14 стран, включая Германию. Самый большой контингент прибыл из США. Представитель украинской стороны Тарас Грен сообщил, что во время учений будут использованы около 350 единиц военной техники. Учения проводятся на фоне напряженных отношений с Россией, которая, как предполагается, поддерживает сепаратистов на востоке Украины.

Через неделю начнутся крупнейшие военные учения со времен холодной войны на востоке РФ при участии российских войск, а также отрядов из Китая и Монголии.

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