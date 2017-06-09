Украинские военные участвуют в маневрах НАТО в Германии

Украинские военнослужащие принимают участие в военных маневрах НАТО и союзников альянса в Европе Combined Resolve 8, которые проходят в немецком городе Хохенфельс, сообщила в пятницу пресс-служба Минобороны Украины.

"С 24 мая по 16 июня в многонациональном межвидовом центре поддержки боеготовности 7 армии США (г. Хохенфельс, ФРГ) проводится третий этап крупнейших военных маневров НАТО и союзников альянса в Европе Combined Resolve 8. Вооруженные силы Украины на Combined Resolve 8 представлены механизированной ротой на БМП-2 и танковым взводом на Т-64БВ", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в учениях также принимают участие военные подразделения США, Турции, Венгрии, Финляндии, Франции, Албании, Великобритании, самопровозглашенной республики Косово, Литвы, Македонии, Норвегии и Румынии.

"По легенде учений, группа воображаемых стран скандинавского региона, условно названных "Сколканской империей", стремятся восстановить историческую справедливость и вернуть территорию, которая принадлежала Шведской империи в 1561-1721 годах", - уточняет ведомство.

При этом для максимального воспроизведения боевых условий участники учений используют лазерные имитаторы стрельбы и поражения.