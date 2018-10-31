Австрия не будет подписывать договор ООН по миграции

Австрия не будет подписывать договор о безопасной, упорядоченной и регулярной миграции ООН, заявил в среду вице-канцлер страны Хайнц-Кристиан Штрахе.

Ранее канцлер Австрии Себастьян Курц заявлял, что Вена критически оценивает некоторые пункты договора, поэтому "мы будем делать все возможное, чтобы сохранить суверенитет нашей страны и гарантировать самостоятельно принятие решений Австрийской Республикой по миграционным вопросам".

"Этим решением мы заняли и гарантировали чёткую позицию по защите суверенитета Австрии", — сказал Штрахе журналистам после заседания кабмина, добавив, что "Австрия сохраняет свой суверенитет и не подвергает его опасности".

Принятие Договора о безопасной, упорядоченной и регулярной миграции ООН планируется в декабре в Марракеше.