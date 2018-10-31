После референдума по Brexit британцы стали чаще пытаться получить паспорта Ирландии

После референдума по Brexit 2016 года жители Великобритании на порядок чаще стали подавать заявления на получение паспортов Ирландии, сообщает издание The Independent со ссылкой на данные посольства Ирландии в Лондоне.

По информации посольства, с января по июнь 2018 года было подано 44,9 тыс. подобных заявлений. При этом в 2015 году - до референдума - было зафиксировано 46 тыс. заявлений, а в 2014 году - около 80 тыс.

"С того момента, как народ Соединенного Королевства, с небольшим перевесом, проголосовал в 2016 году за выход из ЕС, у нас продолжается рост заявок от жителей Соединенного Королевства на получение паспортов Ирландии", - приводит издание слова главы комитета по делам Brexit в верхней палате парламента Ирландии.

"Согласно оценкам, как минимум 10% населения Соединенного Королевства, не считая Северной Ирландии, имеют право на ирландский паспорт, и в свете Brexit многие, включая членов моей собственной семьи, делают запрос на ирландский паспорт", - добавил он.

Как отмечает The Independent, у подданных Великобритании, желающих получить ирландский паспорт, должны быть родители или родители во втором поколении, которые являлись ирландскими гражданами, рожденными в Ирландии.

В ходе референдума в июне 2016 года большинство жителей Великобритании (51,9%) высказались за выход страны из состава ЕС.

Ожидалось, что Великобритания и ЕС в октябре-ноябре 2018 года завершат переговоры и согласуют договоренность о выходе Великобритании из ЕС, однако в последнее время политики все реже высказывают убежденность в том, что этот срок удастся соблюсти. Великобритания официально завершит процесс выхода из Евросоюза 29 марта 2019 года.