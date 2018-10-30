В Болгарии раскрыли схему продажи паспортов украинцам, молдаванам и македонцам

В Болгарии правоохранители разоблачили коррумпированных чиновников, за денежное вознаграждение помогавшим тысячам иностранцев из стран, не входящих в ЕС, получить болгарские паспорта.

Генеральная прокуратура Болгарии заявила, что проводит расследование в отношении сотрудников ведомства по делам болгар, проживающих за рубежом.

Подозреваемых лиц обвиняют в коррупции, подделке документов, злоупотреблении служебным положением и создании криминальной группировки.

Как отмечается, став гражданами Болгарии, покупатели паспортов могли свободно передвигаться и проживать на территории ЕС.

По данным СМИ, покупателями паспортов были граждане Украины, Молдовы и Македонии. В этих странах проживают болгарские этнические меньшинства. Представители названных меньшинств, подав доказательства о наличии болгарского корни, могут подавать заявления на получение гражданства Болгарии. Подозреваемым чиновникам вменяют, что они за вознаграждение предоставляли поддельные справки лицам, не являющимися болгарами.

По данным правоохранителей, подозреваемые получали около пяти тысяч евро за одну такую поддельную справку, а на неделю их выдавали около тридцати. Местные СМИ сообщают, что полиция в понедельник задержала руководителя ведомства по делам болгар, проживающих за рубежом, и около двадцати других подозреваемых.

Как известно, с 2007 года Болгария является членом ЕС. За последние десять лет, по данным Министерства юстиции Болгарии, страна выдала около 115 тысяч паспортов иностранцам с болгарским корнями.