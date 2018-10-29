Последнее обновление: 29.10.2018 11:37

Уровень загрязнения воздуха в Европе превышает нормы ЕС и ВОЗ

Уровень загрязнения воздуха в Европе превышает нормы и Евросоюза, и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом говорится в отчете Европейского агентства по охране окружающей среды (EEA).

Основные источники загрязнения воздуха в Европе - это автомобили, а также сельскохозяйственная деятельность, производство энергии, промышленность и деятельность отдельных домохозяйств.

Больше всего вредят здоровью твердые частицы, диоксид азота и концентрация озона, при том, что процент жителей, которые подпадают под их воздействие, несколько снижается, пишут эксперты.

По их данным, превышение уровня твердых частиц стало причиной преждевременной смерти около 422 тысяч человек в 41 стране Европы в 2015 году, воздействие диоксида азота тогда же вызвало около 79 тысяч, концентрация озона - 17,7 тысячи преждевременных смертей.

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