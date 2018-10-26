Филиппины вновь открыли Боракай для туристов

Филиппины в пятницу вновь открыли для туристов свой самый популярный остров Боракай, пообещав устойчивый турпоток и заявив об улучшении экологической обстановки после того, как власти в течение полугода наводили порядок на курорте по распоряжению президента, назвавшего остров “выгребной ямой”.

Сотни радостных туристов, которые с апреля не могли посещать Боракай, высадились на пристани острова площадью 10 квадратных километров, знаменитого своим белым песком, лазурным морем, ночной жизнью и разнообразием водных видов спорта.

“Нам повезло быть здесь сегодня, так что будем наслаждаться и посмотрим, как тут. Вечеринки, купание, еда и все остальное”, - сказал французский турист Крис Баллуг.

В апреле президент Филиппин Родриго Дутерте распорядился закрыть Боракай, посмотрев видеозапись, на которой видно, как в море сливается грязная вода - результат многолетнего стихийного строительства, с которым не справилась крошечная канализационная система острова.

“Мы уже прошли первый этап, это переоснащение, - сказал на пресс-конференции министр окружающей среды Филиппин Рой Симату. - Это больше не выгребная яма”.

В 2017 году Боракай посетили 2 миллиона туристов, принесших курорту выручку в размере $1 миллиарда. В то же время развитие туризма ударило по экологии острова.

Теперь власти приступили к реформам.

Вечеринки, курение и употребление спиртных напитков на пляжах острова запрещены. С побережья убрали торговцев, массажисток, огненные шоу, на пляже больше нельзя заниматься водными видами спорта и швартовать лодки.

Ежедневно на острове могут находиться не более 19.000 туристов и 15.000 рабочих.

“Мы об этом думаем, проблема в том, что все хотят на Боракай”, - сказала журналистам министр туризма острова Бернадетт Ромуло-Пуят.

Пока остров был закрыт, власти демонтировали незаконно проложенные канализационные трубы, закрыли или снесли незарегистрированные гостиницы и расширили дороги, однако часть работ еще не завершена.

Туристов встретили груды щебня, экскаваторы и частично снесенные здания вдоль дорог, хотя некоторые отголоски былой идиллии сохранились.

“Умерьте свои ожидания, - сказала Ромуло-Пуят. - Побережье прекрасно, вода чистая и прозрачная, но, конечно, дороги все еще строятся”.