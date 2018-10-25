Бывший генеральный директор МВФ отправился за решетку

Родриго Рато, руководивший с 2004 по 2007 год МВФ, а до этого занимавший пост министра экономики и зампреда правительства Испании, заключен в четверг, 25 октября, в тюрьму Сото-эль-Реаль, сообщили DW в Генеральном секретариате пенитенциарных учреждений при МВД Испании.

Приговор высокопоставленному чиновнику был вынесен еще в феврале 2017 года, после чего был им оспорен в Верховном суде. Однако эта инстанция лишь подтвердила меру наказания.

Нынешний приговор Рато никак не связан с его деятельностью ни в правительстве Испании, ни в МВФ. Он осужден за нецелевое использование фондов крупнейшего испанского сбербанка Bankia, которым руководил в период с 2010 по 2012 год. Считается, что пользуясь корпоративной кредитной картой, предназначенной для оплаты представительских расходов, Рато потратил на личные нужды почти 100 тысяч евро. Он приобретал одежду, алкогольные напитки, парфюмерию, оплачивал личные ресторанные счета. Аналогичные сроки получили еще 14 руководителей банка, которые также бесконтрольно пользовались кредитными картами.

Злоупотребления, допущенные президентом Bankia, были раскрыты в ходе аудиторской проверки этого учреждения, который в результате мирового финансового кризиса конца прошлого десятилетия потерял около 3 млрд евро. В 2012 году, оказавшись на грани краха, банк был национализирован и подвергнут программе финансового оздоровления с помощью кредитов Евросоюза. Считается, что Рато не только не смог предотвратить кризис, но и усугубил его, приняв ряд ошибочных решений. Среди последних - слияние Bankia с группой кризисных финансовых учреждений. За подобные ошибки уголовной ответственности Рато не понес.

Вместе с тем против него продолжается делопроизводство, открытое летом 2017 года, в связи с предполагаемым хищением и отмыванием банковских активов, а также неуплатой налогов. Как сообщили DW в Мадридском городском суде № 31, который занимается этим делом, Рато предположительно похитил и укрыл в офшорах, в частности в Панаме, 8 млн евро. Сам бывший гендиректор МВФ, как в суде, так и в интервью для прессы, неоднократно отрицал факт хищения денег Bankia. Он утверждает, что в офшорах находится часть капитала его семьи, в частности наследство отца - крупного предпринимателя. По данным налогового ведомства Испании, личное состояние Рато насчитывает не менее 27 млн евро.

Сейчас, по информации авторитетного интернет-издания El Confidencial, Рато намерен оспорить приговор, утвержденный Верховным судом, в Конституционном суде. Что касается судебных слушаний по поводу предполагаемого хищения, отмывания и неуплаты налогов, то они могут состояться не раньше второй половины 2019 года. В случае вынесения обвинительного приговора, срок пребывания Рато за решеткой может быть продлен, пояснили DW в суде.