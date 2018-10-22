КНДР в 2017 году купила у Китая предметы роскоши на сумму не менее $640 млн - южнокорейский депутат

Северная Корея в прошлом году импортировала предметы роскоши из Китая на сумму не менее $640 миллионов вопреки санкциям ООН, запрещающим подобную торговлю из-за ядерных и ракетных программ КНДР, сообщил южнокорейский депутат в понедельник.

США призывали к строгому соблюдению санкций в рамках кампании “максимального давления” на КНДР, благодаря которой, по мнению Вашингтона, удалось усадить Пхеньян за стол переговоров.

Но эта кампания, по-видимому, начала утрачивать свою силу на фоне приостановки КНДР ядерных и ракетных испытаний и обещаний северокорейского лидера Ким Чен Ына двигаться в сторону денуклеаризации, а также призывов Китая и России к смягчению санкций.

“Ким приобрел предметы роскоши из Китая и других мест, такие как гидросамолет для своей семьи и не только, а также дорогие музыкальные инструменты, высококачественные телевизоры, седаны, алкоголь, часы и мех в качестве подарков для элиты, которая поддерживает его режим”, - сообщил депутат южнокорейского парламента от оппозиции Юн Сан-хён.

“С появлением все больших лазеек Ким сможет в скором времени приблизиться к своей цели нейтрализовать санкции без отказа от ядерного оружия”.

По словам Юна, в прошлом году Северная Корея потратила не менее $640 миллионов на предметы роскоши из Китая.

Китай не предоставляет разбивку своих таможенных данных. Юн собрал информацию на основе списка запрещенных товаров, составленного Сеулом в соответствии с резолюцией ООН 2009 года.

Таможенные органы Китая пока не ответили на запрос о комментарии. Пекин заявлял, что строго придерживается международных санкций против КНДР.

По данным Юна, объем торговли предметами роскоши в 2017 году сократился по сравнению с 2014 годом, когда он достиг $800 миллионов, но по сравнению с $666,4 миллиона в 2016 году он снизился лишь на 3,8 процента.

На долю предметов роскоши в прошлом году пришлось 17,8 процента от общего объема импорта КНДР из Китая, который составил $3,7 миллиарда, сказал депутат.