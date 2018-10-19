Последнее обновление: 19.10.2018 13:37

Роскосмос начнет записывать сборку ракет на видео

Руководитель Роскосмоса Дмитрий Рогозин распорядился установить на предприятиях ракетно-космической отрасли видеокамеры, чтобы с их помощью документировать процесс сборки ракет. О распоряжении Рогозина сообщил РИА Новости глава пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко.

По информации источников РБК, видеорегистраторы должны быть установлены прямо на экипировке рабочих и контролеров. Записи будут храниться "весь период эксплуатации собираемого изделия вплоть до его утилизации".

Решению усилить контроль предшествовала авария во время старта ракеты-носителя "Союз-ФГ" 11 октября, которая должна была вывести на орбиту пилотируемый корабль "Союз МС-10" с двумя членами экипажа на борту - россиянином Алексеем Овчининым и американцем Ником Хейгом. По предварительной версии, причиной аварии стала ошибка, допущенная при сборке в монтажно-испытательном корпусе космодрома Байконур.

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