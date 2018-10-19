Последнее обновление: 19.10.2018 10:56

Volkswagen начал новую широкомасштабную утилизацию дизелей

Виновник "дизельного скандала" вступает в новый раунд борьбы с его фатальными последствиями. Чтобы предотвратить введение в городах Германии запретов на въезд дизельных автомобилей, Volkswagen объявил 18 октября о начале второй широкомасштабной программы утилизации старых дизелей.

Детали обнародовали участвующие в ней дочерние фирмы концерна - VW, Audi, Seat и Skoda. Критики усмотрели в этом всего лишь кампанию по стимулированию спроса на новые машины. Однако она может реально поспособствовать более чистому воздуху.

По данным Volkswagen, первый раунд выплаты утилизационной премии, продолжавшийся с августа 2017 до июня 2018 года, позволил концерну полностью изъять из оборота (пустить на лом, а не перепродать) более 210 тысяч старых дизельных автомобилей с особо высоким уровнем содержания вредных веществ в выхлопных газах (экологические стандарты от Евро-1 до Евро-4). Это программа теперь возобновляется.

Она предусматривает, что автовладельцы, сдавая повсюду в Германии входящим в концерн Volkswagen компаниям старые дизели любых марок, получают "экологическую премию" (Umweltprämie), иными словами - скидку, при покупке нового или лишь недавно зарегистрированного подержанного автомобиля с дизельным, бензиновым или электрическим двигателем. Размеры скидок зависят от марки машины и конкретной модели.

Так, компания Audi сообщила 18 октября, что при покупке нового автомобиля этого бренда с экологическим стандартом Евро-6 скидка в зависимости от модели составит от 3 до 10 тысяч евро. Seat предлагает скидки от 2,5 тысяч евро (модель Ibiza) до 8 тысяч евро (Alhambra). Владельцы легких коммерческих автомобилей марки VW могут рассчитывать на 4-8 тысяч евро.

Принципиально новым для Volkswagen элементом программы является предложение, адресованное жителям 14 немецких городов с особо высоким уровнем загрязнения воздуха и прилегающих к ним сельских районов, точнее говоря - проживающим здесь владельцам подержанных дизельных автомобилей экологических стандартов Евро-4 и Евро-5.

Им предлагают при покупке нового автомобиля засчитать рыночную стоимость сдаваемого - и в дополнение к этой сумме предоставить еще "премию за обмен" (Wechselprämie). У Audi эта скидка в зависимости от модели может достигать 9 тысяч евро, при продаже коммерческих автомобилей Volkswagen готов уступить до 7 тысяч евро.

На сайтах концерна и его дочерних компаний указывается, что в ближайшем будущем Федеральное автотранспортное ведомство (Kraftfahrtbundesamt, KBA) направит всем потенциальным кандидатам на такой обмен официальное письмо, которое даст им право осуществить сделку в соответствующих автосалонах.

О схожих программах по утилизации старых дизельных автомобилей объявили в последние дни и другие работающие на немецком рынке автостроители: это стало реакцией на принятые правительством Германии в начале октября решения по дизельным автомобилям.

Концерн Daimler, к примеру, 12 октября объявил, что увеличивает скидки для владельцев дизельных легковых машин и минивэнов, проживающих в наиболее загрязненных, с точки зрения федерального правительства, регионах (имеются в виду те самые 14 городов вместе с окрестностями). Теперь здесь предлагаются от 3 до 10 тысяч евро. Причем, подчеркивает производитель автомобилей марки Mercedes-Benz, скидки предоставляются дополнительно к другим действующим бонусам, в том числе к тем 3 тысячам евро, которые полагаются покупателям плагин-гибридов.

До 10 тысяч евро готов платить Renault. Предложение адресовано всем, кто владеет в Германии дизельными автомобилями экологических стандартов от Евро-1 до Евро-5 и приобретет у этого французского концерна новую легковую машину. Если выбор при этом, к примеру, падет на Renault ZOE, то за сдачу в автосалон на утилизацию старого дизеля покупатель получит 3 тысячи евро, к которым добавится еще и скидка за покупку электромобиля, которая у данного производителя составляет 5 тысяч евро.

У Renault все предложения действуют до 30 ноября 2018 года, однако не исключено, что концерн, как уже не раз бывало ранее, продлит акцию. У Volkswagen и Daimler программы по утилизации старых дизелей пока бессрочные.

Таким образом, автоконцерны готовы активно участвовать в борьбе за чистоту воздуха, убирая с немецких дорог старые дизели, если это стимулирует продажи новых автомобилей. Но они пока явно не спешат выполнять второе решение, принятое правительством Германии в начале октября: за свой счет предлагать тем владельцам дизелей, которые не собираются сдавать их на утилизацию, поскольку не хотят или не могут сейчас купить новый автомобиль, установку катализаторов для очистки выхлопов.

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