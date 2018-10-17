Священнику, который “засветил” охрану и Mercedes Кирилла, запретили служить в церкви

Священника Белорусской православной церкви (БПЦ), клирика минского Свято-Михайловского прихода Александра Шрамко не допустили на богослужение перед заседанием Синода Российской православной церкви из-за того, что он выложил в Фейсбук фото охраны и “Мерседеса” патриарха Кирилла.

“Священник активно пользуется фейсбуком. В тот день он выложил туда снимки автомобиля с номером 0002, на котором патриарх Кирилл прибыл в Свято-Духов собор. А также фотографии охранников, окружавших патриарха во время службы”, - пишет “Медуза”.

Кроме того, отец Александр раскритиковал предстоятеля РПЦ за то, что тот проигнорировал верующих возле храма. “Они пришли и будут весь вечер стоять на улице, довольствуясь трансляцией на экран. <…> Почему нужно подкатывать на машине к самым вратам собора и, выйдя из нее, даже не обернуться? Неужели так трудно… пройти несколько десятков шагов, приветствуя и благословляя народ?” - написал священник в Фейсбуке. Он предположил, что поведение патриарха было продиктовано “демонстративным презрением”.

На следующий день отец Александр должен был участвовать в патриаршем богослужении в минской Всехсвятской церкви. “Я облачился, спросил еще, служу ли, потому что не все священники служат, некоторые просто стоят в храме. Сказали, что служу. Потом началось что-то непонятное: охранники патриарха сказали, что я фотографировал патриарха, уронил его престиж, все это ему не нравится. Ну и все. Сначала просто попросили больше не фотографировать, чтобы не было проблем. Я согласился. Потом сказали, что меня зовет владыка, митрополит [Минский и Заславский, предстоятель БПЦ] Павел. А он уже сказал: “Разоблачайтесь, вы запрещены к служению с сегодняшнего дня“, - рассказал священник.

По его словам, основная претензия со стороны окружения патриарха Кирилла заключалась в том, что отец Александр сфотографировал номера машины главы РПЦ и его охрану. “Возможно, патриарху не нравится, когда подчеркивают, что вокруг него много охраны. Может, [охранникам] не нравится, что они “светятся“. Я сам не особо понимаю, почему это такая уж проблема. Но мне сказали, что я всех опозорил, опозорил Беларусь, церковь и патриарха”, - сказал отец Александр.