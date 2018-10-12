Последнее обновление: 12.10.2018 18:00

В Греции запретили кататься на ослах людям тяжелее 100 килограммов

Катание на ослах - настоящее развлечение для туристов в Греции. Но теперь эта услуга будет доступна не для всех.

Министерство сельского хозяйства запретило ездить на ослах людям, которые весят больше 100 килограммов. Многие животные и так содержатся в нелегких условиях: на жаре им не хватает воды, они мало отдыхают.

Ослы на греческих островах - важный вид пассажирского и грузового транспорта, но раньше вес их ноши никто не контролировал.

Чтобы чиновники обратили внимание на эту проблему, члены организации Help the Santorini Donkeys и Donkey Sanctuary сфотографировали истощенных животных и отправили снимки в министерство.

Благодаря инициативе активистов в Греции приняли специальный закон, который не позволяет перевозить на ослах грузы и людей тяжелее 100 килограммов.

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