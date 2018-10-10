Британия может изъять собственность у жены азербайджанского банкира в рамках борьбы с коррупцией

Первым фигурантом нового механизма британских властей, направленного на борьбу с коррупцией, оказалась жена отбывающего тюремный срок азербайджанского банкира, потратившая более 16 миллионов фунтов стерлингов ($21 миллион) в лондонском универмаге Harrods, показали документы Высокого суда Лондона в среду.

На прошлой неделе суд отклонил апелляцию Замиры Гаджиевой, жены бывшего председателя правления Международного банка Азербайджана Джахангира Гаджиева, на попытку британских властей изъять у нее два объекта недвижимости стоимостью около 22 миллионов фунтов стерлингов в рамках так называемых ордеров на необъясненное богатство (Unexplained Wealth Order, UWO).

“Когда мы не можем установить законный источник средств, использованных для приобретения активов и элитной недвижимости, абсолютно правильно, что мы задаем наводящие вопросы, чтобы выяснить их происхождение”, - сказал Дональд Тун, директор отдела экономических преступлений Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA) Великобритании.

“Ордера на необъясненное богатство могут существенно снизить привлекательность Соединенного Королевства как пункта назначения для незаконных доходов”.