В Германии концерну RWE временно запретили вырубать Хамбахский лес

Немецкому энергетическому концерну RWE временно запрещено вырубать Хамбахский лес, в защиту которого активно выступают экоактивисты. Высший административный суд федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия по ускоренной процедуре постановил в пятницу, 5 октября, что вырубку не разрешено проводить до тех пор, пока не будет принято решение по жалобе экологической организации BUND NRW на план работы буроугольного карьера RWE на 2018-2020 года.

Концерн и горный надзор округа Арнсберг, где находится головной офис RWE, не предоставили доказательств того, что остановка вырубки леса повредит энергообеспечению земли или Германии в целом, говорится в решении суда. Вместе с тем RWE разрешается продолжить добычу угля - при условии, что она не затронет территорию Хамбахского леса, где деревья пока не были вырублены.

В ответ на планы энергетического концерна начать вырубку части деревьев в лесу около угольного разреза Хамбах экоактивисты призвали к масштабной акции неповиновения и построили импровизированный лагерь прямо на деревьях. Административный суд Кельна, сославшись на требования противопожарной безопасности, принял решение о его сносе. Соответствующая полицейская операция была приостановлена из-за трагической гибели в Хамбахском лесу журналиста, упавшего с висячего мостика, однако через некоторое время снос продолжили.