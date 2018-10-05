Последнее обновление: 05.10.2018 13:35

Суд Южной Кореи приговорил экс-президента к 15 годам тюрьмы за коррупцию

Суд в Сеуле в пятницу приговорил к 15 годам тюрьмы бывшего президента Южной Кореи Ли Мён Бака, очередного высокопоставленного чиновника, которого Сеул признал виновным в коррупции.

Ли, возглавлявший Южную Корею с 2008 по 2013 год, стал четвертым президентом страны, приговоренным к тюремному заключению. Его преемница Пак Кын Хэ в апреле также была приговорена к заключению в связи с другим коррупционным скандалом, из-за которого в начале 2017 года была отстранена от должности.

Ли обвиняли в том, что он получил около $10 миллионов незаконных средств от различных организаций, включая Samsung и его собственную разведслужбу.

Суд признал его виновным в растрате около 24,6 миллиарда вон ($21,77 миллиона) средств, принадлежавших частному производителю автозапчастей, возглавляемому братом Ли, а также в получении взяток от Samsung и других организаций. Помимо тюремного заключения, Ли приговорили к штрафу на сумму 13 миллиардов вон.

Ли, которому 76 лет, отрицал какие-либо правонарушения, и называл расследование политически мотивированной “местью” нынешнего президента Мун Чжэ Ина.

Ли не присутствовал на оглашении приговора, которое транслировалось в прямом эфире. Прокуроры просили приговорить его к 20 годам тюрьмы.

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