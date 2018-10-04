Рада приняла в первом чтении закон об украинском языке

Парламент Украины принял в первом чтении законопроект "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который предусматривает использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни — он должен стать обязательным для органов госвласти и местного самоуправления, всех учебных заведений, больниц и сферы обслуживания.

Такое решение в четверг со второй попытки поддержал 261 парламентарий при необходимом минимуме в 226 голосов. Документ еще должен пройти второе чтение.

Законопроект предусматривает создание специальной "языковой комиссии", а также предлагается ввести должность уполномоченного по его защите. Кроме того, предлагается ввести экзамены для чиновников, определяющие уровень знания украинского языка, и штрафовать за "публичное унижение или презрение" к нему.

Инициаторы законопроекта считают его главной задачей развитие украинского языка как "самобытного языка титульной нации", чтобы укрепить национальное самосознание украинцев и сохранить национальную культуру, традиции, обычаи, историческую память украинской нации.

Документом регулируется применение украинского языка как единственного государственного во всех сферах общественной жизни на всей территории страны. Исключения будут касаться только частного общения и совершения религиозных обрядов. Также устанавливается круг лиц, которые обязаны свободно владеть украинским языком. Эта норма коснется не только высшего руководства — президента, премьера, членов кабмина и депутатов, но и педагогов, медицинских работников, адвокатов и нотариусов.

Законопроектом устанавливается обязательное использование украинского языка чиновниками во время заседаний, мероприятий, встреч и рабочего общения. Депутаты также намерены обязать сотрудников органов госвласти использовать версии компьютерных программ с интерфейсом на украинском языке. Интернет-сайты, страницы в соцсетях госорганов, предприятий и государственных СМИ должны будут вестись на украинском языке.

Использование украинского языка планируется сделать обязательным в судебном процессе, армии, органах правопорядка, рекламе, в ходе предвыборной кампании и проведении референдумом.