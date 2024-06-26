Последнее обновление: 26.06.2024 16:08

Зеленский подписал закон об использовании английского языка в Украине

Президент Владимир Зеленский подписал закон о применении английского языка в Украине.

Закон предусматривает официальное закрепление статуса английского как одного из языков международного общения в Украине. Также определят те должности, кандидаты на которые должны обязательно знать английский язык, сообщают украинские медиа.

Зеленский подал законопроект об английском языке в парламент в 2023 году, в начале июня 2024 года Верховная Рада приняла его во втором чтении. Тогда также поддержали правку, которая предусматривает бюджетную поддержку для кинотеатров за показ англоязычных фильмов на языке оригинала.

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