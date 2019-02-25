"Народный фронт" призывает Раду принять "языковой" закон

Фракция «Народный фронт» настаивает на том, чтобы Верховная Рада на этой неделе приняла законопроект № 5670-д «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Об этом заявил председатель фракции «НФ» Максим Бурбак во время заседания Согласительного совета.

«Народный фронт» настаивает принять законопроект № 5670-д «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Защита и утверждение нашего языка - это приоритетный вопрос национальной безопасности», - сказал Бурбак.

Председатель ВР Андрей Парубий во время заседания Согласительного совета отметил, что в четверг, как только Комитет по вопросам культуры подготовит ко второму чтению законопроект о государственном языке, депутаты перейдут к его рассмотрению. Верховная Рада в октябре 2018 года приняла в первом чтении законопроект №5670-д "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", которым предлагается образовать Национальную комиссию по стандартам государственного языка и ввести должность уполномоченного по защите государственного языка.