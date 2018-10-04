Европарламент предписал к 2030 году на 40% снизить выбросы углекислого газа новыми авто

Европейский парламент поддержал решение снизить до 2030 года предельно допустимые нормы выбросов CO2 новыми автомобилями на 40% в сравнении с 2020 годом. Депутаты проголосовали за подготовленный Еврокомиссией проект соответствующего распоряжения на вчерашнем заседании в Страсбурге.

Тем самым Европарламент поставил еще более жесткие рамки, чем Еврокомиссия, предлагавшая снижение предельных норм автомобильных выхлопов на 30%. Теперь парламенту и комиссии предстоит провести переговоры на данную тему со странами Евросоюза.

Как заявил эксперт по вопросам транспорта социал-демократической фракции, депутат из Германии Измаил Эртуг, решение направлено на защиту климата, но вместе с тем не угрожает рабочим местам и производству в Европе.

При этом речь идет о снижении на 40% среднего показателя автомобильных выхлопов в Европе. Для каждого автоконцерна в зависимости от величины производимых им автомобилей будет утверждено значение, которого ему необходимо будет достичь. В настоящее время средний показатель по ЕС составляет 118,5 г CO2 на 1 км пробега. Целью до 2021 года является достижение значения в 95 г CO2 на километр.

Таким образом автомобилестроители будут вынуждены производить больше машин с альтернативными двигателями, выбрасывающими в атмосферу лишь незначительное количество углекислого газа или совсем не совершающих выхлопов CO2.