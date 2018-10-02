В Великобритании намерены изменить экзамены для претендентов на гражданство

Глава МВД Великобритании Саджид Джавид намерен изменить существующую программу экзаменов для претендентов на постоянный вид на жительство и гражданство Великобритании.

В настоящее время претенденты должны сдать тест по английскому языку и экзамен на знание основ британской культуры и ценностей под названием "Жизнь в Великобритании".

"Мы рады вновь прибывшим. В свою очередь мы рассчитываем на то, что они будут жить в соответствии с британскими ценностями… Существующий экзамен для новых граждан "Жизнь в Великобритании" недостаточен. Может, людям и полезно знать, как звали шестую жену Генриха VIII, но мне важней, чтобы они также понимали либеральные, демократические ценности, которые объединяют наше общество", - сказал Джавид, выступая на съезде Консервативной партии.

Согласно его предложению, "нужно сделать экзамен по британским ценностям". "Это равносильно тому, чтобы подписаться под ценностями, которые нас объединяют", — добавил он.

Джавид также заявил, что говорить о единстве страны, когда тысячи приезжих не понимают английский язык, бессмысленно, а потому требования к языку на экзаменах должны ужесточиться.