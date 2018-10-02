Нобелевскую премию получили ученые за открытия в лазерной физике

Нобелевская премия по физике за 2018 год присуждена Артуру Эшкину (США), Жерару Муру (Франция) и Донне Стрикланд (Канада). Об этом сообщил Нобелевский комитет по физике Королевской академии наук Швеции.

Комитет отметил у Эшкина открытие оптических пинцетов и их применение в биологических системах. Муру и Стрикланд получат награду за метод генерации высокоинтенсивных ультракоротких оптических импульсов.

Нобелевская неделя в Стокгольме началась накануне, ее​ традиционно открыло объявление лауреатов премии за исследования в области физиологии и медицины. Победителями стали иммунологи Джеймс Эллисон из США и Тасуку Хондзё из Японии — за открытие нового вида терапии при лечении онкологических заболеваний.

Размер Нобелевской премии в этом году — 9 млн крон (чуть больше $1 млн).

В прошлом году обладателями нобелевской премии по физике ученые из США — Кип Торн, Райнер Вайсс и Берри Бериш. Награду они получили «за решающий вклад в проект лазерно-интерферометрической гравитационно-волновой обсерватории и наблюдение за гравитационными волнами». А единственным ученым, получившим премию по физике дважды, был Джон Бардин: в 1956 году за изобретение биполярного транзистора (совместно с Уильямом Брэдфордом Шокли и Уолтером Браттейном), а также в 1972 году за основополагающую теорию обычных сверхпроводников (совместно с Леоном Нилом Купером и Джоном Робертом Шриффером).

Нобелевский комитет до последнего держит в тайне имена претендентов на награду. Среди возможных лауреатов премии по физике исследователи из Clarivate Analytics, анализируя рейтинг цитируемости статей ученых в базе данных Web of Science, в этом году называли американских ученых Дэвида Оушалома и Артура Госсарда — за открытие эффекта Холла в полупроводниках, который объясняет поведение электронов в магнитных полях; астронома и астрофизика Сандру Фабер из США — за исследование механизмов образования галактик и эволюции крупномасштабной структуры Вселенной и за теорию о холодной темной материи; американского профессора Юрия Гогоци, Родни Руоффа из Южной Кореи и Патриса Симона из Франции — за открытия в области углеродных материалов и суперконденсаторов. Журнал Physics World называл среди претендентов на премию Лене Хау (Дания) за эксперименты по уменьшению скорости света с помощью конденсата Бозе — Эйнштейна, Якира Ааронова (Израиль) и Майкла Берри (Великобритания) — за открытие ряда квантовых феноменов.