В Каталонии сторонники независимости перекрыли ж/д сообщение с Францией

Сторонники независимости автономного сообщества Каталония проводят акции протеста в первую годовщину референдума о независимости – они сообщают о перекрытии железнодорожного высокоскоростного сообщения с Францией, блокируют трассы в Каталонии, улицы в Барселоне и других каталонских городах.

Сепаратистская радикальная организация "Комитеты защиты республики" опубликовала в Twitter фотографии перекрытых железнодорожных путей на вокзале в Жироне.

"Сегодня TAV (высокоскоростные поезда) не ездят. Задержано сообщение с Францией", - написано в Twitter.

Кроме того, они блокируют трассу AP-7 в районе Ванделлос и Оспиталет де Инфант в направлении Таррагоны. Перекрыты также несколько центральных улицы Барселоны и Льейды.

Первого октября исполняется год с момента проведения незаконного референдума в Каталонии. В нем приняли участие 43% населения, 90% которых проголосовали за отделение автономного сообщества от Испании. Правительство Испании и Конституционный суд признали голосование незаконным. Основываясь на результатах этого голосования, каталонский парламент 27 октября провозгласил независимость. На следующий день правительство страны с согласия Сената ввело прямое правление в автономном сообществе, отстранив от власти женералитет и распустив парламент. В отношении бывшего каталонского руководства, лидеров сепаратистских общественных организаций, экс-руководителей каталонских правоохранительных органов и бывшего руководства парламента возбуждены уголовные дела по обвинениям в организации восстания, мятежа и растрате госсредств.