Скандал об отмывании денег в Danske Bank помог раскрыть экс-глава торгового бизнеса в Прибалтике - газета

Информатором, который помог пролить свет на скандал с предполагаемым отмыванием денег через эстонское подразделение Danske Bank, был Говард Уилкинсон, бывший глава торгового бизнеса кредитора в Прибалтике, сообщила в среду датская газета Berlingske.

Согласно газете, Уилкинсон, возглавлявший подразделение Danske Markets в Прибалтике с 2007 по 2014 год, в электронном письме подтвердил, что информатором является именно он, после того как об этом сообщили эстонские СМИ.

Danske по итогам собственного расследования не смог точно определить объем подозрительных транзакций через эстонское подразделение, но пришел к выводу, что счета в нем имели клиенты из России, Азербайджана, Украины и других стран бывшего СССР. Общий объем осуществленных через подразделение трансграничных сделок составил около 200 миллиардов евро ($234 миллиарда) за восемь лет.

На прошлой неделе на фоне скандала в отставку ушел глава кредитора Томас Борген.

“Я могу подтвердить, что был главой (Danske) Markets в Прибалтике и базировался в Таллине с 2007 года до последнего рабочего дня в апреле 2014 года - лишь за четыре месяца до этого я передал руководству в Копенгагене первый разоблачительный отчет”, - сообщила Berlingske, процитировав письмо Уилкинсона.

В 2013 и 2014 годах Уилкинсон предупреждал правление Danske Bank в Копенгагене о подозрительных операциях в эстонском подразделении, сообщила газета, добавив, что общалась с ним на протяжении нескольких месяцев.