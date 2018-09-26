Deutsche Bank изучил возможность слияния с UBS - газета

Deutsche Bank рассмотрел теоретическую возможность слияния с UBS, чтобы изучить потенциальное воздействие подобной сделки, сообщила в среду немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на осведомленные источники.

Этот сценарий, а также потенциальное слияние с Commerzbank, обсуждался на стратегическом совещании банка с наблюдательным советом ранее в сентябре, сообщило издание.

Deutsche Bank, UBS и Commerzbank отказались от комментариев.

Слухи о возможном слиянии усилились на фоне попыток крупнейшего кредитора Германии восстановиться после трехлетних убытков.

Потенциальное слияние с UBS на бумаге выглядит выгоднее сделки с Commerzbank, поскольку Deutsche Bank и швейцарский кредитор будут хорошо дополнять друг друга в инвестбанкинге и управлении капиталом, сообщила Handelsblatt.

Слияние с Commerzbank, напротив, может привести к увеличению расходов на реструктуризацию, поскольку деятельность двух кредиторов накладывается друг на друга во многих сферах, сообщила газета.

Глава Deutsche Bank Кристиан Зевинг в понедельник пресек слухи о возможном слиянии в краткосрочной перспективе.

Немецкий журнал Der Spiegel ранее в сентябре сообщил, что руководство Deutsche Bank и Commerzbank все более открыто для идеи слияния.

В рамках сценария слияния с UBS, Deutsche стал бы младшим партнером, и немецкому правительству пришлось бы с этим смириться, сообщила Handelsblatt.

В то же время газета сообщила со ссылкой на неназванный источник, что участники совещания в Deutsche Bank подчеркнули, что в ближайшее время какое-либо слияние “абсолютно нереалистично”.