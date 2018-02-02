Deutsche Bank отчитался об убытке третий год кряду

Deutsche Bank в пятницу отчитался о третьем подряд годовом убытке из-за трудных условий на рынках, снижения выручки инвестбанкинга и налоговой реформы в США.

Убыток крупнейшего кредитора Германии за 2017 год составил 497 миллионов евро ($621 миллион), в то время как аналитики прогнозировали показатель в 290 миллионов евро, согласно опросу Рейтер, в котором участвовали девять банков и брокерских фирм.

“Мы считаем, что уверенно движемся по пути к росту и более высоким доходам при сохранении контроля над расходами и рисками”, - заявил глава Deutsche Bank Джон Крайан.

“Прогресс есть, но мы пока не удовлетворены нашими результатами”.

Выручка банка в четвертом квартале, завершившемся в декабре, упала на 19 процентов до 5,7 миллиарда евро, в то время как чистый убыток вырос до 2,19 миллиарда евро с 1,89 миллиарда годом ранее.

Оба значения не дотянули до прогнозов. Аналитики, опрошенные Рейтер, в среднем ждали выручку в 6,2 миллиарда евро и убыток в 1,95 миллиарда.

Выручка высокодоходного подразделения по торговле облигациями упала на 29 процентов из-за снижения активности клиентов на менее волатильных рынках.