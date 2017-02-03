Deutsche Bank заработал на ажиотаже рынков по поводу Трампа

Реакция мировых рынков на избрание Дональда Трампа новым президентом США положительно сказывается на показателях Deutsche Bank, сказал его глава Джон Крайан.

"Эффект заметен в стоимости акций, рыночной активности и волатильности - всё это в целом нам выгодно", - сказал Крайан на пресс-конференции в четверг в ходе обсуждения результатов компании в 2016 году.

"Три самых главных драйвера выручки нашего рыночного подразделения - это стоимость активов, уровни волатильности и активность потребителей. Мы особенно довольны последним показателем", - сказал он.

Несмотря на обещания Трампа ослабить регулирование, Deutsche Bank не ждёт значительных изменений норм регулирования банков США.

"Мы не ожидаем смены курса", - сказал Крайан.