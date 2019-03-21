Глава Deutsche Bank видит веские основания для слияния с Commerzbank

Глава Deutsche Bank Кристиан Зевинг видит веские аргументы в пользу слияния с конкурентом Commerzbank, сказал источник, напрямую знакомый с его позицией.

Банки подтвердили, что ведут переговоры о слиянии, в воскресенье, спровоцировав беспокойство профсоюзов, администрации канцлера Германии Ангелы Меркель и ведущих акционеров.

Наблюдательные советы обоих банков проведут встречу в четверг.

Зевинг видит многочисленные преимущества слияния, в том числе “явное” доминирование на внутреннем рынке и разделение расходов на технологии, сказал источник. Глава Deutsche также считает, что объединение банков позволит улучшить стоимость финансирования, сказал источник.

Deutsche Bank и Commerzbank отказались от комментариев.

Комментарии источника указывают на изменение позиции Зевинга. В последние месяцы он призывал к терпению, предпочитая сосредоточиться на внутренней реструктуризации, прежде чем браться за крупный проект, сказали другие источники, знакомые с его мнением.

Слова Зевинга также контрастируют с нейтральным тоном его письма, направленного сотрудникам в воскресенье, после того как Deutsche и Commerzbank подтвердили, что ведут переговоры. Тогда Зевинг написал, что слиянию могут помешать многочисленные факторы.

Deutsche Bank не стал бы вступать в переговоры, если бы ожидал их провала, сказал еще один источник, знакомый с позицией Зевинга.

Влиятельный профсоюз Verdi, который входит в состав наблюдательных советов обоих банков, высказался решительно против слияния, сообщив, что в долгосрочной перспективе оно может привести к сокращению 30.000 рабочих мест.