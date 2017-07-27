Прибыль Deutsche Bank неожиданно резко выросла во 2-м квартале

Deutsche Bank сообщил о резком росте чистой прибыли за второй квартал до 466 миллионов евро ($547 миллионов)благодаря снижению судебных издержек, которое компенсировало спад в торговле долговыми обязательствами.

Результаты крупнейшего немецкого кредитора превысили прогнозы аналитиков, ожидавших, что чистая прибыль составит 273 миллиона евро после всего лишь 20 миллионов евро во втором квартале прошлого года, согласно опросу Reuters.

"Несмотря на значительное улучшение, этот уровень прибыльности ниже наших долгосрочных целей. Выручка оказалась не такой значительной, как нам бы хотелось, в большей степени это обусловлено сниженной активностью клиентов на многих рынках капитала",- говорится в заявлении исполнительного директора банка Джона Крайана.

Выручка самого прибыльного подразделения Deutsche Bank по торговле облигациями снизилась на 12 процентов за квартал из-за снижения клиентской активности на менее волатильных рынках.