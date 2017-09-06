Глава Deutsche Bank призвал ЕЦБ отказаться от политики легких денег

Глава Deutsche Bank Джон Крайан призвал Европейский центральный банк к смене курса и отказу от политики легких денег, предупредив о вероятности возникновения пузырей на фондовом, долговом и имущественном рынках.

“Эра легких денег в Европе должна подойти к концу вопреки укреплению евро”, - сказал Крайан на встрече с главами банков во Франкфурте-на-Майне в среду, за день до заседания ЕЦБ.

Низкие процентные ставки, эмиссия денег и штрафы за хранение наличности стали для ЕЦБ основными механизмами поддержки экономики еврозоны на фоне финансового кризиса 2008-2009 годов.

Однако политика, в рамках которой ЕЦБ уже напечатал свыше 2 триллионов евро ($2,4 триллиона), привела к политическим разногласиям, спровоцировав критику известной своей бережливостью Германии.

Эта политика также стала причиной существенных расходов для ослабленных банков, многие из которых предпочли бы отказаться от депозитов, чтобы не платить центробанку за их хранение.

Глава крупнейшего немецкого коммерческого банка предупредил ЕЦБ о последствиях политики легких денег и предостерег регулятора от того, чтобы оправдывать печатание денег ростом евро.

“Сейчас мы видим признаки появления пузырей на все больших участках рынка капитала”, - сказал он.