Последнее обновление: 25.04.2019 15:51

Deutsche Bank и Commerzbank прекратили переговоры о слиянии

Deutsche Bank и Commerzbank в четверг прекратили переговоры о слиянии, поскольку риски заключения сделки, затраты на реструктуризацию и потребности в капитале свели на нет усилия, направленные на объединение двух крупнейших банков Германии.

“Мы пришли к выводу, что данная сделка не принесла бы достаточной выгоды, чтобы компенсировать” риски и затраты, сказал глава Deutsche Bank Кристиан Зевинг после почти шестинедельных переговоров с Commerzbank.

Акции Commerzbank снизились на 2,5 процента к 14.00 МСК, а акции Deutsche Bank выросли на 0,4 процента.

Неспособность согласовать сделку усилит призывы к Deutsche Bank о реализации более радикальных изменений, таких как сокращение инвестбанкинга в США, которое поддерживают регулирующие органы и некоторые крупные инвесторы. В настоящее время Deutsche рассматривает сделку, касающуюся подразделения по управлению активами.

Commerzbank может стать более уязвимым для поглощения зарубежными банками. Источники сообщили, что Unicredit и ING Groep проявили интерес ко второму по величине банку Германии.

Переговоры о слиянии двух банков с самого начала встретили ожесточенное сопротивление со стороны сотрудников. Профсоюзы опасались, что сокращения могут составить до 30.000 человек.

Некоторые крупные инвесторы Deutsche Bank также сомневались в рациональности сделки. Оба банка находятся в процессе реструктуризации, и рейтинговые агентства предупреждали о рисках заключения договоренности.

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