Общенациональная забастовка против реформ началась в Аргентине

Магазины Буэнос-Айреса закрыты во вторник, а улицы опустели в связи с началом инициированной крупнейшим профсоюзом Аргентины 24-часовой всеобщей забастовки в знак протеста против проводимых правительством президента Маурисио Макри реформ, направленных на поддержку бизнеса.

В связи с забастовкой работу приостановил основной порт для экспорта сельхозпродукции в городе Росарио, а также частные операторы грузоперевозок, не ходит общественный транспорт.

Финансовые рынки во вторник должны работать в обычном режиме, однако трейдеры говорят, что объемы торгов, скорее всего, будут низкими.

Из-за падения песо Аргентине ранее в 2018 году пришлось договориться с МВФ о кредитной линии на $50 миллиардов. В рамках договоренности правительство пообещало ускорить реализацию планов сокращения дефицита бюджета.