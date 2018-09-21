Последнее обновление: 21.09.2018 16:57

Wells Fargo сократит персонал на 5-10% в следующие 3 года

Wells Fargo & Co сообщила в четверг, что сократит персонал примерно на 5-10 процентов в течение трех следующих лет в рамках плана финансового оздоровления.

По состоянию на 30 июня число сотрудников четвертого крупнейшего в США банка составляло около 264.500. Таким образом, сократив персонал на 10 процентов, банк уволит около 26.450 человек.

Сокращение персонала позволит Wells достичь цели, предусматривающей снижение затрат на $4 миллиарда к 2020 году. Банк пытается увеличить прибыль и оправиться после ряда скандалов.

Wells Fargo также сообщил, что сократит количество подразделений примерно на 800 к 2020 году и продаст неосновные активы, чтобы сократить затраты и повысить эффективность. В августе банк сократил 600 сотрудников в подразделении ипотечного кредитования, которое столкнулась с трудностями на фоне ослабления спроса на рефинансирование.

Решение о сокращениях не стало неожиданностью, сказал аналитик Keefe Bruyette & Woods Брайан Кляйнханзл, и это мнение подтвердила сдержанная реакция Уолл-стрит: акции банка на торгах четверга выросли на 0,6 процента до $55,55.

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