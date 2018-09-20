Последнее обновление: 20.09.2018 15:39

Поезда между Брюсселем и Парижем идут с опозданием из-за кражи кабеля

График движения поездов-экспрессов на высокоскоростной линии сообщения между Брюсселем и Парижем оказался сорван в четверг из-за кражи железнодорожного кабеля на одном из участков, сообщила телерадиокомпания RTBF.

"Все экспрессы Thalys следуют с 15-20-минутным опозданием", - говорится в сообщении.

В последние годы в странах Западной Европы возросло число хищений проложенного вдоль железнодорожного полотна медного кабеля, что создает серьезную угрозу безопасности движения. Железнодорожный кабель воруют с целью сдачи его за деньги в пункты приема цветного лома, главным образом, в странах Восточной Европы и Западных Балкан.

Из-за участившихся краж компания-оператор железных дорог Бельгии — Infrabel — начала в 2016 году заменять на путях медный кабель на алюминиевый.

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