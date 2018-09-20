Ни одна из стран ЕС не хочет создавать центры контроля мигрантов

Ни одна из стран-членов Евросоюза до сих пор не выразила желания создать на своей территории центр контроля мигрантов, где будет производиться отсев экономических мигрантов от беженцев, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Брюсселе.

"Принять у себя центр контроля пока не согласился ни один из членов ЕС", - сказал собеседник агентства, комментируя дискуссии по миграционной проблеме на полях проходящего в Зальцбурге двухдневного неформального саммита ЕС.

Еврокомиссия в конце июля обнародовала план создания на территории Европы центров контроля мигрантов и "платформ высадки" спасенных в Средиземном море.

Заключения по проблемам миграции, одобренные лидерами ЕС на саммите в июне в Брюсселе, предусматривают усиление мер, направленных на ограничение въезда на территорию Евросоюза нелегалов, борьбу с организаторами трафика, создание центров миграционного контроля, а также возвращение нелегальных мигрантов в те страны, откуда они выехали.

Саммит признал, что вторичная миграция внутри ЕС создает риски для регулирования Шенгенской зоны и призвал страны ЕС принять меры по противодействию таким перемещениям мигрантов внутри европейских границ.

Мигранты в Европе: откуда и куда плывут