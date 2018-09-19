Австралийская авиакомпания анонсирует в самолетах спортзал, кровати и ясли

Австралийская авиакомпания Qantas заявила, что рассматривает возможность установить тренажерные залы на самолетах, которые будут осуществлять плановые беспосадочные перелеты между Лондоном и Сиднеем.

Кроме того, рассматривается возможность открыть на борту самолета, который будет выполнять двадцатичасовой рейс, бар, ясли, спальные зоны с кроватями.

Авиакомпания хочет запустить услугу с 2022 года и просит Boeing и Airbus предложить самолеты для маршрута.

Главный исполнительный директор Алан Джойс сказал BBC, что уверен в спросе на перелет.

"Бизнесмены и простые пассажиры будут уверены в том, что долетят прямым рейсом, им не придется останавливаться, не понадобятся пересадки, когда что-то может пойти не так, сэкономленное таким образом время также очень важно", - отметил он.

В марте авиакомпания начала беспосадочные полеты между Лондоном и Пертой (Западная Австралия), рейс длится более 17 часов.

С момента запуска рейсы в среднем были заполнены на 92%, а бизнес-класс - на 94%, заявил Джойс.

Однако, по его словам, пока не существует самолета, который бы мог пролететь из Лондона в Сидней без посадок.

Qantas рассматривает Airbus A350-1000 для полета, но самолет требует "модификации", потому что ему "нужно чуть большее полетное расстояние".

Компания рассматривает для маршрута и новую версию Boeing's 777, которую должны выпустить к 2022 году.