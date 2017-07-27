Немецкий автомобильный концерн Volkswagen заявил о готовности переоборудовать 4 млн автомобилей с целью уменьшить объемы выброса выхлопных газов в атмосферу. Об этом в четверг сообщил глава автоконцерна Матиас Мюллер во время встречи с министром охраны окружающей среды ФРГ Барбарой Хендрикс в Вольфсбурге.

По данным VW, в эти 4 млн включены также 2,5 млн машин, заменой двигателей которых концерн занимается со времен первого дизельного скандала начала 2016 года. Кроме того, в их числе указаны и 600 тысяч автомобилей дочернего холдинга Audi, о переоборудовании которых стало известно на прошлой неделе. Volkswagen планирует в том числе доработку машин с дизельными двигателями марки Porsche и своего ключевого автопроизводителя VW.

Министр охраны окружающей среды указала, что немецкие автопроизводители могут соблюдать высокие экологические стандарты без ущерба для конкурентоспособности своей продукции. В случае с дизельным скандалом, по ее словам, талант инженеров оказался направлен не в ту сторону.

Барбара Хендрикс указала, что ряд скандалов последнего времени в автомобильной промышленности Германии привели к ослаблению доверия к ним со стороны правительства. Она подчеркнула острую необходимость разделить ведомства, ответственные за допуск машин до рынка и контроль вредных выбросов автомобилей.

В начале августа в Берлине состоится саммит с участием первых лиц государства и руководителей автомобильных концернов. На нем ожидается принятие важных решений по вопросам производства и обслуживания автомобилей с дизельными двигателями.