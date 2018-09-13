Берлин и Рим договорились о возврате нелегальных мигрантов в Италию

Берлин договорился с Римом о возврате нелегальных мигрантов с австрийско-германской границы. Об этом сообщил министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер на заседании бундестага в четверг, 13 сентября, отметив, что на документе соглашения не хватает только его подписи, а также главы МВД Италии Маттео Сальвини.

"Чтобы избежать дорожных расходов, мы обменяемся документами (по почте)", в связи с чем процесс может занять еще несколько дней, пояснил Зеехофер.

Он назвал заключенные договоренности успехом.

Первой страной, с которой Германии удалось заключить такое соглашение, стала Испания. 11 августа вступила в силу договоренность, в рамках которой задержанные на австрийско-германской границе мигранты высылаются в Испанию, если они уже подали там прошение об убежище. Высылка должна проходить в течение 48 часов после задержания. Позднее в августе Берлин заключил аналогичное соглашение с Афинами.