ОПЕК понизила прогноз роста спроса на нефть в 2019 году из-за экономических рисков

Организация стран-нефтеэкспортёров (ОПЕК) второй месяц подряд понизила прогноз роста мирового спроса на нефть в 2019 году из-за угроз глобальной экономике, говорится в опубликованном в среду обзоре ОПЕК.

По расчетам ОПЕК, рост мирового спроса на нефть составит 1,41 миллиона баррелей в сутки в следующем году, что ниже предыдущей оценки на 20.000 баррелей в сутки.

Добыча нефти 15 стран-членов организации в августе увеличилась на 278.000 баррелей в сутки до 32,56 миллиона баррелей в сутки, следует из обзора.

В декабре 2016 года ОПЕК и ряд стран вне клуба, включая Россию, заключили пакт ОПЕК+, договорившись ограничить производство сырья для выравнивания баланса спроса и предложения, а в июне этого года участники соглашения условились восстановить уровень соблюдения сделки до 100 процентов во избежание перегрева рынка.