ОПЕК повысила прогноз по мировому спросу на нефть в 2018 году

ОПЕК увеличила прогноз по спросу на нефть в мире в 2018 году на 0,09 миллиона баррелей в сутки по сравнению с январским прогнозом — до 98,6 миллиона баррелей в сутки, говорится в февральском докладе организации.

Теперь организация ожидает, что рост спроса по итогам этого года составит 1,59 миллиона баррелей в сутки (в январском докладе ожидался рост в 1,53 миллиона баррелей в сутки). При этом ОПЕК повысила также свою оценку роста спроса на нефть в 2017 — с 1,57 миллиона баррелей в сутки, до 1,6 миллиона баррелей в сутки. Таким образом, спрос на нефть в мире в прошлом году был выше, чем указывалось в январском прогнозе, — 97,01 миллиона баррелей в сутки (вместо 96,99 миллиона баррелей в сутки).

"Повышение прогноза (на 2018 года — ред.) главным образом соответствует более позитивным прогнозам по развитию экономик стран ОЭСР Северной и Южной Америки, Европы и Азии", — поясняется в докладе.