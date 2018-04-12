ОПЕК повысила прогноз роста поставок нефти из не-ОПЕК в 2018 году

Поставки нефти из стран, не входящих в ОПЕК, в 2017 году составили 57,9 млн баррелей в сутки, что на 30 тыс. б/с выше по сравнению с мартовской оценкой, следует из ежемесячного отчета ОПЕК.

Прогноз роста поставок нефти на 2018 год из стран не-ОПЕК был повышен на 80 тыс. б/с - до 59,61 млн б/с, что означает рост на 1,71 млн б/с по сравнению с 2017 годом.

При этом оценка роста поставок нефти из США повышена на 30 тыс. б/с - до 15,83 млн б/с.

Также ОПЕК повысила оценку поставок нефти из России на 20 тыс. б/с - до 11,02 млн б/с по сравнению с мартовской оценкой. По прогнозу ОПЕК, в первом квартале Россия будет добывать 11,15 млн б/с, остальные кварталы - по 10,98 млн б/с.