Последнее обновление: 20.03.2018 14:16

Ребалансировка нефтяного рынка возможна в середине года - ОПЕК

По итогам вчерашнего заседания технический комитет по мониторингу выполнения сделки по ограничению нефтедобычи стран ОПЕК и не-ОПЕК пришел к выводу, что нефтяной рынок может ребалансироваться уже между 2-м и 3-м кварталом, поскольку нефтяные запасы в феврале продолжили снижение, сообщил Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Технический комитет пришел к выводу, что в феврале нефтяные запасы на 44 млн баррелей выше среднего пятилетнего уровня по сравнению с 74 млн баррелей, которые наблюдались в январе.

В конце ноября при принятии решения о продлении сделки на весь 2018 год ее участники ожидали, что ребалансировка будет достигнута в 2-3-м квартале.

Как пишет издание, данный сценарий предполагает, что Ливия и Нигерия будут держать свою добычу на уровне февраля, а участники сделки ОПЕК+ будут поддерживать полное исполнение своих обязательств.

В феврале уровень выполнения сделки странами ОПЕК и не-ОПЕК достиг рекордного уровня в 138%, отмечает Bloomberg.

Как ранее подсчитало МЭА, страны ОПЕК выполнили сделку на 147%, а не-ОПЕК - на 86%. При этом существенный вклад в исполнение сделки со стороны ОПЕК осуществила Венесуэла, где добыча падает ввиду экономического кризиса.

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