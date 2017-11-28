ОПЕК прогнозирует выравнивание баланса на нефтяном рынке после июня 2018 года

Рабочая группа ОПЕК пришла к выводу о том, что баланс на нефтяных рынках восстановится не раньше, чем после июня следующего года, сообщили четыре источника в нефтеэкспортном картеле, указав тем самым на необходимость значительно продлить пакт.

“Самый благоприятный сценарий предполагает выравнивание баланса на рынке в третьем квартале”, – сказал один из них.

ОПЕК и несколько стран вне организации, включая Россию, в декабре 2016 года договорились сократить добычу на 1,8 миллиона баррелей в сутки ради выравнивания баланса глобального спроса и предложения и поддержания цен на сырьё. Позже они условились продлить действие пакта до марта 2018 года.

В настоящий момент рынок ждёт встречи ОПЕК+, которая пройдёт в четверг в Вене и на которой ключевые нефтепроизводители обсудят дальнейшую политику.

По словам делегатов ОПЕК, наиболее вероятным исходом заседания станет решение о 9-месячном продлении сделки, и тем не менее позиция некоторых стран, в том числе России, относительно сроков пролонгации пока не ясная.

Глава Минэнерго России Александр Новак сказал на прошлой неделе, что РФ поддерживает предложения нефтепроизводителей продлить сделку по ограничению глобальной нефтедобычи после марта 2018 года, добавив при этом, что рассматриваются разные сценарии. А госагентство ТАСС сообщило, что российские нефтекомпании на встрече с представителями Минэнерго на прошлой неделе предварительно согласились на продление пакта после 1 апреля 2018 года ещё на шесть месяцев.

В то же время негласный лидер ОПЕК Саудовская Аравия, которая готовится к IPO Saudi Aramco в 2018 году, лоббирует продление сделки на 9 месяцев после марта 2018-го, сообщили ранее источники Рейтер. Эр-Рияд дал понять, что ему нужны цены на нефть на уровне $60 за баррель для сокращения дефицита бюджета.

Москва также заинтересована в высоких ценах на нефть – в марте следующего года в РФ пройдут выборы президента. При этом чиновники выражают опасения по поводу того, что слишком сильный рубль может снизить конкурентоспособность российской экономики.

Недавний рост нефтяных котировок до максимумов более чем за два года, который в том числе обеспечило сокращение запасов сырья, вселил оптимизм в ОПЕК. Но избыток сохраняется, из-за чего некоторые члены группы переживают о возобновлении ослабления цен.

Фьючерсные контракты на североморский маркерный сорт Brent в настоящий момент торгуются выше отметки $63,8 за баррель.

Скачок нефтяных цен вернул опасения игроков рынка по поводу того, что может спровоцировать очередной сланцевый бум.

Так, глава крупнейшей российской нефтекомпании Роснефти Игорь Сечин, не раз высказывавший озабоченность по поводу пакта ОПЕК+, сказал, что недавнее ралли на нефтяном рынке придаст серьёзный стимул добытчикам ресурсов сланцевой нефти в США, которые не участвуют в сделке.

По прогнозам Управления энергетической информации (EIA), производство сланцевой нефти в США в декабре вырастет 12-й месяц подряд.

Помимо цели поднять цены на нефть, крупнейшие производители, договариваясь об ограничении добычи, также рассчитывали снизить запасы сырья в странах ОЭСР до среднего уровня пяти лет, и, судя по последним данным, ОПЕК в этом направлении проделала уже больше половины пути.

“ОПЕК нужно продлить соглашение до конца 2018 года, чтобы дать рынку понять, что они остаются верны своим обязательствам, – сказал источник. – Очередная встреча ОПЕК пройдёт в июне, и если к тому времени баланс на рынке восстановится, они спокойно смогут пересмотреть условия сделки”.

По словам источников, представители РФ указали ОПЕК на необходимость очень внимательно мониторить динамику на рынке, чтобы, как только появятся признаки образования дефицита, скорректировать условия соглашения.