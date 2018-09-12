Меркель признала, что проблема мигрантов сложнее, чем финкризис 10 лет назад

Евросоюз должен найти единое решение миграционной проблемы, иначе он окажется под угрозой. Об этом канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила в ходе дебатов в бундестаге в среду.

«Если Европа просто скажет: мы отгораживаемся от всего и нас не волнует, что происходит в соседних с нами регионах, - так не пойдет», - сказала канцлер.

Глава правительства признала, что решение на европейском уровне пока не найдено, при этом задачи, стоящие перед Европой в связи с притоком мигрантов, даже более сложные, чем финансовый кризис, разразившийся 10 лет назад.

Говоря о событиях в Хемнице, где состоялись многолюдные демонстрации и беспорядки после гибели в драке с беженцами гражданина ФРГ, и Кетене, где произошли похожие события, Меркель подчеркнула, что виновные должны быть привлечены к ответственности по всей строгости закона, а власть – извлечь уроки из произошедшего и ответить на обеспокоенности граждан. Однако, гнев по отношению к преступникам-иностранцам не может быть «оправданием для ненависти, подстрекательства к насилию и нацистских лозунгов против людей, которые выглядят по-другому», убеждена она.

Канцлер призвала не отождествлять преступников со всеми искателями убежища. Столь же «неправильными и неуместным» считает она обобщение событий в Саксонии и Восточной Германии, где происходят столкновения, со всей страной. «Мы не допустим того, чтобы целые группы в нашем обществе исподволь были маргинализированы», - заявила глава правительства.